Как правильно хранить пуховики и пальто?

Хочу убрать зимние и осенние вещи до следующего сезона. Как лучше подготовить и хранить одежду? Слышала, что лучше использовать чехлы.

Чтобы любимое пальто или дорогой пуховик не превратились к следующему ноябрю в бесформенное нечто, важно соблюдать определенный алгоритм. Первый и самый главный этап - полная очистка. Даже если куртка не выглядит испачканной, на ней остаются невидимые частицы органики, кожное сало и пыль, которые являются приманкой для моли и средой для размножения бактерий. Все вещи должны быть выстираны или сданы в химчистку до того, как попадут в шкаф.

При хранении одежды в чехлах важно учесть ряд моментов. Эксперты категорически не рекомендуют использовать дешевые полиэтиленовые пакеты, в которых вещи часто выдают из химчистки. Пластик не пропускает воздух, что создает внутри подобие парникового эффекта. Это приводит к пожелтению светлых тканей и появлению затхлого запаха.

Идеальный выбор - чехлы из нетканого материала (спанбонд), которые позволяют волокнам «дышать», защищая их при этом от пыли и выцветания на солнце.

Для изделий из натуральной шерсти и меха особенно важна защита от вредителей. Вместо едкого нафталина лучше использовать натуральные репелленты: саше с лавандой, кедровые шарики или корки цитрусовых.

Хранение в вакуумных пакетах допустимо только для вещей с синтетическими наполнителями (холофайбер, синтепон). Натуральный мех и пух под вакуумом теряют свою структуру, становятся ломкими и теряют теплоизоляционные свойства, восстановить которые невозможно.

Следует, кроме того, помнить, что тяжелым зимним пальто и дубленкам противопоказаны тонкие проволочные вешалки, деформирующие линию плеча. Используйте широкие деревянные или мягкие контурные приспособления подходящего размера.

Трикотаж и тяжелые свитера лучше хранить на полках, в сложенном виде, чтобы избежать растягивания под собственным весом.

Необходимо не забывать о температурном режиме. Место для хранения должно быть сухим и темным. Резкие перепады влажности, характерные для неотапливаемых балконов или подвалов, губительны для кожи и натурального меха.