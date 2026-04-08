Какие есть природные красители для яиц?

Завтра Великий четверг, пора будет красить яйца. Связываться с «химией» не хочется, мало ли чего там насовали, а из натуральных материалов знаю только луковую шелуху. Наверняка же есть и другие варианты?

Вариантов действительно много, отмечают специалисты Роскачества. «Поиграв» с разными цветами, можно получить очень нарядную пасхальную корзинку.

Например, коричневый цвет дает не только шелуха, но и молотый кофе. Раствор готовится из расчета 1 ч. л. на 250 мл воды, потом в него кладут заранее сваренные яйца и оставляют в прохладном месте на 8-12 часов.

Другой способ - залить яйца водой, добавить молотый кофе, довести до кипения и варить 5-10 минут, потом снять с огня и оставить на несколько часов.

Таким же образом действует и крепкая чайная заварка.

Для красно-бордового цвета потребуется свекла. Если натереть ее (сырую или вареную - без разницы) и положить в получившуюся массу яйца, они окрасятся за 10-15 минут. В соке их придется подержать как минимум 3 часа.

От сока клюквы скорлупа станет розовой. Для усиления оттенка его надо слегка разбавить водой, вскипятить и поварить в этом растворе яйца 15-30 минут, потом снять с огня и оставить на несколько часов.

Кстати, розовый цвет, но с уходом в красноту, дает и шелуха лука, только не репчатого, а красного. Ее придется проварить на медленном огне 1,5-2 часа, потом можно класть туда сырые яйца и варить на медленном огне 15-30 минут. Если взять уже готовые, цвет выйдет блеклым.

Яйца будут нежно-персиковыми или оранжевыми, если красить их свежевыжатым морковным соком. Его надо вскипятить, добавить немного уксуса (для фиксации цвета) и варить яйца 5-8 минут. Если требуется глубокий оттенок, то после варки их оставляют в соке еще на несколько часов.

Куркума сделает яйца солнечно-желтыми. 3-4 ст. л. приправы разведите в 1 л горячей воды, опустите туда яйца и варите 5-8 минут, потом снимите с огня и оставьте как минимум на 1-2 часа. По мере увеличения времени насыщенность цвета будет расти.

Зеленый цвет получится, если использовать листья шпината - свежие либо замороженные. Их измельчают в блендере, отжимают сок и варят в нем яйца 5-8 минут.

Еще один способ - прокипятить измельченные листья (4-5 минут хватит), снять с огня, погрузить уже сваренные яйца и оставить на 6-8 часов.

Очень красивую палитру дает краснокочанная капуста - от нежно-голубого до глубокого синего. Листья шинкуют, варят 30-40 минут, потом остужают и добавляют 2 ст. л. уксуса. Время выдерживания яиц в растворе - от 1 до 8 часов.

После высыхания покрашенные яйца можно смазать маслом - они станут еще красивее.