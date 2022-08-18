Сетевое издание|18+|Четверг|18 авг 2022|10:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Стало известно, кто может рассчитывать на повышенную выплату на ребенка

Печать
Telegram

Граждане РФ в ряде случаев имеют право на получение повышенных выплат на ребенка.

«При передаче ребенка на воспитание в семью один из усыновителей, опекунов, попечителей или приемных родителей получает единовременную выплату - в таком же размере, как при рождении. С 1 февраля 2022 года - 20 472 рубля», - указано в Telegram-канала «Госуслуги: для родителей».

По информации специалистов, есть случаи, когда усыновителю детей положена выплата в повышенном размере - 156 428 рублей.

Это возможно при соблюдении одного из условий: при усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет, братьев или сестер одновременно.

С 2022 года назначением этого единовременного пособия занимается ПФР. Заявление нужно подать в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, отметили на госуслугах.

Назначение выплаты происходит в течение 10 рабочих дней после обращения, а перечисление средств - в течение 5 рабочих дней после назначения.

Секреты для дачников и огородников, полезные советы для здоровья, предсказания астрологов и другая важная информация для читателей портала Penzainform.ru в одном разделе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте