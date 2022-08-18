Стало известно, кто может рассчитывать на повышенную выплату на ребенка

18.08.2022 | 08:59

Граждане РФ в ряде случаев имеют право на получение повышенных выплат на ребенка.

«При передаче ребенка на воспитание в семью один из усыновителей, опекунов, попечителей или приемных родителей получает единовременную выплату - в таком же размере, как при рождении. С 1 февраля 2022 года - 20 472 рубля», - указано в Telegram-канала «Госуслуги: для родителей».

По информации специалистов, есть случаи, когда усыновителю детей положена выплата в повышенном размере - 156 428 рублей.

Это возможно при соблюдении одного из условий: при усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет, братьев или сестер одновременно.

С 2022 года назначением этого единовременного пособия занимается ПФР. Заявление нужно подать в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, отметили на госуслугах.

Назначение выплаты происходит в течение 10 рабочих дней после обращения, а перечисление средств - в течение 5 рабочих дней после назначения.

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