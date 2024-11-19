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Спорт

«Дизель» проиграл «Рязани-ВДВ» на последних минутах матча

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В понедельник, 18 ноября, пензенский ХК «Дизель» сыграл с командой «Рязань-ВДВ» в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги.

Матч начался в 19:00. На 16-й минуте рязанский игрок Зигурдс Подзиньш забил шайбу в ворота «Дизеля».

Во втором периоде, на 36-й минуте игры, дизелист Иван Силаев сравнял счет.

Третий период начался удачно для пензенских хоккеистов: на 43-й минуте Владислав Лукин забил гол соперникам.

Однако уже через минуту шайба оказалась в воротах «Дизеля» - ее забросил игрок «Рязани-ВДВ» Максим Коростелев.

Менее чем за 2 минуты до окончания третьего периода рязанец Руслан Алиев сумел переиграть вратаря «Дизеля». В итоге пензенская команда завершила встречу со счетом 2:3.

Следующий матч «Дизель» проведет 20 ноября с тульским ХК АКМ.

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