Нелепая ошибка «Дизеля» привела к проигрышу команды

27.02.2023 | 20:45

Переезд в Нефтекамск не подарил хоккеистам «Дизеля» и их болельщикам позитивных эмоций. После того как соперники по первому раунду плей-офф взяли по одной победе в Пензе, третий матч был очень важен в психологическом плане.

И игроки «Тороса» стартовали в нем активнее. Уже в первом периоде они сумели открыть счет, использовав ошибку обороны пензенцев. Сурская команда нашла ответ в начале второй 20-минутки. Григорий Глебов в падении забросил шайбу в ворота хозяев - 1:1.

Впрочем, нефтекамцы контролировали ход игры и еще до перерыва успели вновь выйти в лидеры - сработала стремительная контратака.

В третьем периоде дизелисты потратили много сил, чтобы выравнять положение, несколько раз были близки к успеху. Но все испортила нелепая ошибка, когда команда имела численное преимущество. В результате форварды «Тороса» организовали быструю атаку и в меньшинстве увеличили отрыв. Как ни старались пензенцы, изменить счет они не смогли, не помогла и замена голкипера на полевого игрока.

Нефтекамская дружина победила и вышла вперед в серии плей-офф, которая длится до четырех побед.