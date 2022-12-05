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Спорт

Пензячки заняли вершину «Сочинского олимпа»

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Пензенские девчонки на «Сочинском олимпе»! Под таким названием в Уфе прошли межрегиональные соревнования по конькобежному спорту. На классической дистанции 2 000 метров воспитанницы Алексея Буданова и Алины Журавлевой обошли соперниц.

«В целом выступлениями мы довольны. Очень хорошо девочки проявили себя в эстафете, и в многоборье у нас есть кандидаты на попадание в полуфинал первенства России», - отметил тренер сборной Пензенской области Алексей Буданов.

Результат 3 минуты 24 секунды показали девочки 2010 года рождения. Команда отработала слаженно. Сами спортсменки подобрали тактику, начинала и завершала эстафету Наталья Володина.

«Стартовать очень сложно, потому что ты не знаешь, у кого какой старт, у кого какая первая позиция. А финиш - это уже дальше, как повезет», - рассказала она.

«Наверное, Уфа была чуть сильнее нас, но мы все-таки смогли их обогнать», - сообщила спортсменка Арина Харитонова.

Впереди у девчонок небольшая передышка - и опять они выйдут на лед, чтобы готовиться к следующим соревнованиям.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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