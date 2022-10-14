«Лагуна-УОР» готовится к играм женского Кубка России

14.10.2022 | 19:14

Цель поставлена и ниже планку опускать нельзя. Игроки МФК «Лагуна-УОР» готовятся вступить в борьбу на женском Кубке России. Конкуренция серьезная.

«Я бы назвала нашу группу «группой смерти», потому что здесь у нас из четырех команд три принимают участие в нашей конференции. Мы очень хорошо знакомы, и команды самые тяжелые, я считаю», - отметила капитан МФК «Лагуна-УОР» Ирина Родькина.

Игры пройдут с 18 по 20 октября не на родной для «Лагуны» площадке в ФОК «Спутник», а на базе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Соперницами девушек станут команды «МосПолитех» и дебютанты турнира - питерский «Кристалл» и екатеринбургский «Файтерс».

«Будем надеяться, что эти игры сыграем достойно. Я знаю только одно: даже один мяч может решить выход из финальной части соревнований. Девчонкам будем говорить, объяснять, доказывать, чтобы не было проходных моментов в играх. Надо просто выйти, где-то на морально-волевых вытащить игры, где-то забить больше голов, чем другие соперники. Это тонкости. Выход из группы всегда дорогого стоит», - подчеркнул президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Пензенская «Лагуна-УОР» пока чаще прочих выигрывала Кубок России. Футболистки завоевывали его семь раз начиная с 2008 по 2021 год. Для удобства болельщиков игры на выход из группы будут начинаться в 17:00. Вход бесплатный.