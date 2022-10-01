Спорт

«Локомотив» завершил первый круг чемпионата России

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Невероятная развязка матча российского чемпионата против клуба «ВВА-Подмосковье» принесла регбистам «Локомотива» восьмую победу подряд.

Начало поединка оптимизма не внушало. Монинцы занесли две попытки, на что хозяева ответили только заносом Тиаана ван дер Мерве – 14:5 в пользу «военлетов» к перерыву.

«Команда - многократный чемпион Кубка России, соответственно, всегда будет пользоваться ошибками тех команд, которые ей это позволяют, - видели в матче с «Красным Яром», когда они вышли в финал. С этим соперником нужно всегда играть до последних минут», - констатировал главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

В начале второго тайма гости еще сильнее увеличили свой отрыв - 28:10. Но пензенцы не сдавались. Попытки Алексея Башева и Валерия Хлуткова позволили сократить отставание до расстояния одной атаки - 22:28.

«На фоне усталости команды просела дисциплина. Тренер говорил, что ее нужно держать и победит тот, кто перетерпит. Но установку, к сожалению, не выполнили», - прокомментировал игрок РК «ВВА-Подмосковье» Сергей Жбанов.

Когда уже шло добавленное время, «железнодорожники» устремились в последнюю атаку, и наступление молом принесло плоды - ван дер Мерве сделал дубль. Все зависело от реализации Сергея Янюшкина. Точный удар - и счет стал 29:28, «Локомотив» победил.

«До последней секунды - время уже вышло - они выигрывали. Хочу сказать спасибо команде, делали все для того, чтобы победить. Большое спасибо зрителям: никто не стал уходить, хотя это была не лучшая наша игра», - отметил капитан РК «Локомотив-Пенза» Сергей Янюшкин.

Первый круг чемпионата России для «Локомотива» завершен. Коллектив выиграл восемь игр из восьми возможных. Вторую половину турнира пензенская дружина начнет в Красноярске 8 октября встречей с «Енисеем-СТМ».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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