«Зенит-2007» проиграл лидеру Юношеской футбольной лиги

27.07.2022 | 20:45

Зенитовцы 2007 года рождения потерпели обидное поражение в матче с лидером Юношеской футбольной лиги. Поединок против сверстников из клуба «Нижний Новгород» получился равным и не изобиловал голевыми эпизодами. Тем не менее в первом тайме и в начале второй половины встречи соперники нанесли по несколько опасных ударов по воротам друг друга.

«Очень добротная и хорошая команда, которая не просто так идет на первом месте. Эта команда заставила нас больше защищаться, но даже по первому тайму у нас было 2:3. Начало второго тайма мне понравилось еще больше: играли, контролировали, создавали моменты», - прокомментировал главный тренер команды «Зенит-2007» Максим Игошин.

Игра шла до одной ошибки, и, к сожалению, ее допустили пензенские футболисты. Контратака волжан принесла им единственный и, как впоследствии оказалось, победный гол. 1:0 - выиграл Нижний Новгород.

«Мы готовим футболистов не только на результат, а чтобы они учились, развивались в понимании игры, как эмоции контролировать, как готовиться. Поэтому, думаю, если будут так же работать, результат придет», - отметил тренер команды «Нижний Новгород - 2007» Кирилл Вельцен.

Вслед за юношеской командой на родное поле выйдет основной состав «Зенита». В четверг, 28 июля, в рамках Футбольной национальной лиги пензенский клуб встретится с «армейцами» из Хабаровска.