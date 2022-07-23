Школьники Ленинского района Пензы сыграли в мини-футбол

23.07.2022 | 21:00

На территории лицея № 14 организовали состязания по мини-футболу между командами Ленинского района. Кто-то в этом виде спорта недавно, а кто-то принес своей школе уже не одну победу.

«У нас футболистов немного, а в 58-й, насколько знаю, футболисты все. Мы, конечно, настроены победить, но понимаем, что шансов мало», - отметил участник команды лицея № 14 Арсений Звездилин.

«Мы долго тренировались и рассчитываем на победу», - добавил участник команды лицея № 2 Андрей Стачкин.

Несмотря на боевой настрой, защитник команды «Адмирал» из лицея № 2 главным противником тоже считает школу № 58.

В день игры удача не была на стороне фаворита. Мяч оказывался в воротах команды школы № 58. Матч завершился ее проигрышем со счетом 1:7.

Эти календарные соревнования - только промежуточный этап.

«Лучшие команды встретятся в финале Пензы по футболу на стадионе «Зенит» в конце августа», - сообщила главный специалист городского спорткомитета Оксана Гришанова.