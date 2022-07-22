Спорт

ВХЛ опубликовала график игр «Дизеля» в новом сезоне

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Высшая хоккейная лига опубликовала календарь игр в новом сезоне. Пензенский «Дизель» начнет участие в соревнованиях, которые будут называться «Париматч ВХЛ - Кубок Шелкового пути», 7 сентября.

Первую серию пензенцы проведут на выезде. После встречи с воскресенским «Химиком» они отправятся в Рязань, а затем в Тамбов.

Первый домашний матч состоится 20 сентября, в Пензу приедут хоккеисты пермского «Молота». Затем «Дизель» примет «Торос» (Нефтекамск), «Ижсталь» (Ижевск) и «Нефтяник» (Альметьевск).

Регулярный чемпионат завершится в феврале. Заключительная серия будет для «Дизеля» домашней. Пензенцы сыграют с «Тамбовом», «Химиком» и «Рязанью-ВДВ».

Сейчас хоккеисты находятся в Белоруссии, предсезонные сборы проходят в Пинске. Первую товарищескую игру пензенская команда проведет 28 июля, соперником станет жлобинский «Металлург».

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