В Пензе стартовало первенство Октябрьского района по футболу

22.07.2022 | 20:39

В первенстве Октябрьского района по футболу приняли участие 10 дворовых и школьных команд, среди которых - спортсмены 2011 года рождения. Им выпало бороться за победу со старшеклассниками.

«У нас команда очень дружная, мы все живем в одном дворе, все играем в футбол», - рассказал капитан команды школы № 78 Михаил Белавин.

По правилам, в каждой сборной - 6 спортсменов, но в качестве компенсации разницы в росте и возрасте ребятам из школы № 78 разрешили играть вдевятером.

Соревнования по футболу, волейболу и стритболу проводят каждое лето. Их организуют в рамках проекта «Детский спорт», цель которого - привлечь молодежь к здоровому образу жизни.

«В этом году проект действует очень хорошо, потому что и площадки дворовые, на которых у нас выполняют работу дворовые тренеры, увеличивались, и численность ребят, которые приходят заниматься, тоже увеличилась. Как мы видим сегодня, 10 команд пришли поиграть просто на очередной турнир. Это хороший результат», - отметил главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы Артем Воеводин.