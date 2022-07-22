Спорт

В Пензе стартовало первенство Октябрьского района по футболу

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В первенстве Октябрьского района по футболу приняли участие 10 дворовых и школьных команд, среди которых - спортсмены 2011 года рождения. Им выпало бороться за победу со старшеклассниками.

«У нас команда очень дружная, мы все живем в одном дворе, все играем в футбол», - рассказал капитан команды школы № 78 Михаил Белавин.

По правилам, в каждой сборной - 6 спортсменов, но в качестве компенсации разницы в росте и возрасте ребятам из школы № 78 разрешили играть вдевятером.

Соревнования по футболу, волейболу и стритболу проводят каждое лето. Их организуют в рамках проекта «Детский спорт», цель которого - привлечь молодежь к здоровому образу жизни.

«В этом году проект действует очень хорошо, потому что и площадки дворовые, на которых у нас выполняют работу дворовые тренеры, увеличивались, и численность ребят, которые приходят заниматься, тоже увеличилась. Как мы видим сегодня, 10 команд пришли поиграть просто на очередной турнир. Это хороший результат», - отметил главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы Артем Воеводин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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