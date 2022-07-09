В Пензе состоялся финал XI Спартакиады учащихся по карате

09.07.2022 | 21:30

Лучшие каратисты выступили в финале XI Спартакиады учащихся. Более 100 сильнейших участников из 33 регионов России в своих возрастных и весовых категориях во дворце силовых единоборств «Воейков» вступили в борьбу за главные награды.

«Каждый поединок был и будет очень напряженным. Хочется пожелать вам успехов, завоевать максимально возможные медали, занять максимально возможное место, и пусть победит сильнейший», - открыл турнир первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

Некоторые регионы были представлены многочисленными делегациями. Чем больше участников смогут завоевать призовые месте, тем выше область будет находиться в турнирной таблице.

Девушки все активнее осваивают боевое искусство. Виктория Сологуб готовилась к соревнованиям больше месяца и заняла второе место. Своим результатом девушка довольна - соперники попались сильные.

«Я выступаю в категории «14-15 лет, 54+». Все достойные сюда приехали, все готовились очень упорно, каждый был лучшим в своем округе», - рассказала спортсменка.

Победители получили заслуженные медали и кубки.