Пензенцы завоевали бронзу на зональном турнире первенства ПФО

29.06.2022 | 20:40

Пензенская команда «Агромаркет - СШ № 8» заняла третье место на зональном турнире первенства Приволжского федерального округа по футболу.

Спортсмены 2009 года рождения уверенно прошли предварительный этап, обыграв всех соперников, в том числе воспитанников самарских «Крыльев Советов». Но в финальном раунде сурская дружина столкнулась с проблемами.

Вначале бело-серые проиграли саратовской команде «СШОР-Сокол» со счетом 0:2. Выправить положение могла бы победа в матче со сверстниками из ижевского «Зенита», но пензенцев вновь постигла неудача. После перерыва ребята дважды нарушили правила в своей штрафной, и арбитр в обоих случаях указал на 11-метровую отметку. Матвей Минец, впоследствии названный лучшим форвардом турнира, оба удара четко реализовал.

Из-за поражения со счетом 0:2 пензенцы ограничились бронзовыми наградами. Саратовцы взяли серебро, а ижевские футболисты завоевали I место.

Один из индивидуальных призов достался воспитаннику спортшколы № 8 Максиму Сенюшкину. Он признан лучшим полузащитником.