Пенза принимает участников второго этапа летней спартакиады молодежи

14.06.2021 | 21:00

Во дворце единоборств «Воейков» стартовал второй этап V летней Спартакиады молодежи России. В Пензу съехались дзюдоисты Приволжского федерального округа - около 150 спортсменов из 14 регионов страны.

Юноши и девушки сражаются не за кубки и медали, а, скорее, за путевки на всероссийский турнир. Специалисты сразу определили фаворитов окружных состязаний.

«Здесь секрета нет: как обычно - Самарская область, Пермский край, Башкортостан, Татарстан. Местные спортсмены, думаю, составят конкуренцию», - сообщил главный судья соревнований Денис Буяк.

Представитель Пензы Арсен Алвандян вышел на татами в четвертьфинальной схватке против саратовского дзюдоиста. Борьба получилась на равных, четыре основные минуты ни одному из спортсменов не принесли победного очка. В дополнительное время первый результативный прием в итоге провел местный борец.

«Тяжело физически и морально, потому что оценивается каждое действие и так можно проиграть встречу. Нет легких схваток. То ли пройдет пять секунд, то ли пять-десять минут - разницы нет, каждая встреча сложная», - отметил участник окружных соревнований.

К сожалению, Арсен Алвандян остался без наград домашнего турнира, проиграв в полуфинальном поединке, а затем уступив и в борьбе за третье место.