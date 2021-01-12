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Спорт

Хоккеисты «Дизеля» готовятся к матчу против клуба «СКА-Нева»

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Хоккеисты «Дизеля» второй раз в сезоне уступили санкт-петербургскому «Динамо». После недавних реваншей у воскресенского «Химика» и клуба «Рязань» пензенские болельщики надеялись, что и в Северной столице желто-синим будет сопутствовать удача. Дополнительный оптимизм внушил тот факт, что «дизелисты» быстро реализовали большинство - отличился Донат Стальнов.

«То, что в таблице мы на третьем, а соперник на девятом, - это ни о чем не говорит. Сейчас очень много равных команд, и любая команда может обыграть любую, поэтому всегда должна быть полная концентрация», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

К сожалению, это был последний успех команды в поединке. Дальше шайбы забрасывали только динамовцы. В каждом из периодов бело-голубые по разу зажигали красный свет за воротами пензенцев, что в итоге вылилось в победу хозяев со счетом 3:1.

«Все выполняли свою роль плюс хорошо вратарь отыграл - спас нас в первом периоде, когда у соперника было преимущество. Мы рады этой победе», - сообщил главный тренер ХК «Динамо» Эдуард Занковец (г. Санкт-Петербург).

Пензенской команде предстоит провести еще один матч в выездной серии, также в Санкт-Петербурге - против клуба «СКА-Нева». Затем дизелисты вернутся домой и уже 17 января проведут первый домашний поединок в наступившем году.

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