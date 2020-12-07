Пензенский «Дизелист» одержал 16-ю победу

07.12.2020 | 18:07

Пензенский «Дизелист» завершил первый круг чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги на лидирующей позиции. Венчал половину турнира отложенный матч против «Брянска». Фаворитами были желто-синие, и они уверенно взялись за дело.

В конце первого периода Никита Емельянов открыл счет. А вот потом голевая машина застопорилась. Несмотря на огромный перевес в количестве бросков, дизелисты никак не могли увеличить отрыв. Более того, после ошибки пензенской защиты гости выравняли счет.

И все же хозяева дожали соперника. Вначале Семен Ефремов отлично сыграл на пятачке и переправил шайбу в сетку. А затем лучший бомбардир команды Вадим Фаттахов в меньшинстве убежал к воротам брянцев - 3:1.

Это шестнадцатая победа в 17 матчах. Набрав 32 очка, сурская молодежка уверенно держит единоличное лидерство в чемпионате НМХЛ. Хоккеистам предстоит небольшой отдых, а после этого начнется очередная выездная серия.