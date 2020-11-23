РК «Локомотив-Пенза» лидирует в чемпионате России по регби-7

23.11.2020 | 19:47

Клуб «Локомотив-Пенза» занял второе место в очередном туре чемпионата России по регби-7, который прошел в Алуште. В решающем поединке сурская дружина встретилась с основным конкурентом в борьбе за золотые медали - монинским «ВВА-Подмосковьем».

Противники шли к финалу с разных сторон турнирной сетки, одерживая победы одну за другой. Пензенцы в подгруппе уверенно разобрались с «Владивостокскими тиграми» - 19:5 и краснодарской «Кубанью» - 25:0.

В четвертьфинале железнодорожники еще раз встретились с южанами, и матч завершился разгромом - 50:0.

В 1/2 красно-зеленым в соперники досталась казанская «Стрела», которая также капитулировала перед сурской командой - 24:0.

Финал между «Локомотивом» и ВВА получился очень упорным. Военлеты в первом тайме использовали единственную ошибку пензенцев, занеся попытку.

После перерыва инициатива была в руках сурских регбистов, но подводило большое количество брака, да и монинцы стойко держали оборону.

Итог матча - 5:0 в пользу подмосковного коллектива. После второго тура железнодорожники лидируют в чемпионате России по регби-7. Они имеют одинаковое количество очков с ВВА, но опережают соперника по дополнительным показателям. Следующий, третий тур состоится через неделю там же, в Алуште.