Сетевое издание|18+|Вторник|17 ноя 2020|21:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Спорт

Пензенские шахматисты показали себя на состязаниях в Самаре

Печать

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 7 города Пензы достойно выступили на межрегиональных состязаниях. На первенстве Приволжского федерального округа, которое проходило в Самаре, шахматисты завоевали награды в разных возрастных категориях.

У Ярослава Тарасенко - три медали: одна золотая, две серебряные.

«Да, соперники были сильные, играть было тяжело. Но у нас очень сплоченная команда, я думаю, что из-за этого мы так хорошо выступили. Я играл с ребятами почти со всех регионов Приволжского округа, очень сильно играют дети из Татарстана, например», - рассказал шахматист.

Петр Наумов среди своих сверстников занял второе место. Молодой человек не впервые выступает на межрегиональных состязаниях.

«Я занимаюсь шахматами уже 4,5 года. Это игра, развивающая умственные способности», - отметил он.

«Также чемпионом стал Тихонов Вячеслав, Лыдин Владислав занял призовое место», - сообщил тренер-преподаватель ДЮСШ № 7 г. Пензы Олег Кучурин.

Еркаев Кирилл стал обладателем бронзовой медали.

Соревнования в Самаре были отборочными. Победители и призеры представят Пензенскую область на всероссийском уровне: в Сочи в апреле 2021-го состоится первенство страны по шахматам.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте