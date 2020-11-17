Пензенские шахматисты показали себя на состязаниях в Самаре

17.11.2020 | 20:56

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 7 города Пензы достойно выступили на межрегиональных состязаниях. На первенстве Приволжского федерального округа, которое проходило в Самаре, шахматисты завоевали награды в разных возрастных категориях.

У Ярослава Тарасенко - три медали: одна золотая, две серебряные.

«Да, соперники были сильные, играть было тяжело. Но у нас очень сплоченная команда, я думаю, что из-за этого мы так хорошо выступили. Я играл с ребятами почти со всех регионов Приволжского округа, очень сильно играют дети из Татарстана, например», - рассказал шахматист.

Петр Наумов среди своих сверстников занял второе место. Молодой человек не впервые выступает на межрегиональных состязаниях.

«Я занимаюсь шахматами уже 4,5 года. Это игра, развивающая умственные способности», - отметил он.

«Также чемпионом стал Тихонов Вячеслав, Лыдин Владислав занял призовое место», - сообщил тренер-преподаватель ДЮСШ № 7 г. Пензы Олег Кучурин.

Еркаев Кирилл стал обладателем бронзовой медали.

Соревнования в Самаре были отборочными. Победители и призеры представят Пензенскую область на всероссийском уровне: в Сочи в апреле 2021-го состоится первенство страны по шахматам.