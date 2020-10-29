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Спорт

«Дизель» в упорной борьбе обыграл лидера ВХЛ

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«Дизель» продолжил выездную серию победой. В среду, 28 октября, пензенские хоккеисты обыграли лидера ВХЛ - альметьевский «Нефтяник».

«Первый период начался обескураживающе для желто-синих - уже к его середине они уступали 0:2, что вынудило Алексея Ваулина заменить в воротах Дениса Костина, вместо которого вышел Андрей Суханов. Отыграться пензенцы сумели лишь во второй двадцатиминутке благодаря голам Алексея Шубина и Дмитрия Арсенюка. В заключительной трети матча хозяева вновь вышли вперед благодаря реализованному буллиту, но Арсенюк вновь сравнял счет, оформив дубль», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Исход встречи решился в овертайме. Победу «Дизелю» принес новичок клуба Александр Тимирев.

После завершения матча главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин отметил, что он получился тяжелым для его подопечных, но «очень хорошим».

«Я благодарен своей команде за то, что вытащили игру с 0:2, сравняли. Потом с 2:3 после буллита. Ребята молодцы - руки не опустили, сражались до конца, выполняли задание. Заслуженно выиграли сегодня этот матч. Хочу поздравить команду с победой, Пензу с победой», - подчеркнул Ваулин.

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Источник — фото ahc-neftyanik.ru
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Пензу с победой!

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