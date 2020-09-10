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Спорт

Пензенские дети прошли испытание в «Школьном лабиринте»

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Дети не потеряются в лесу или незнакомом городе, если прошли испытание в «Школьном лабиринте». В течение года в учебных заведениях Пензенской области реализовывался проект, благодаря которому ребята знакомились со спортивным ориентированием. Соревнования стали своего рода финалом.

«Дети в центрах оставались до вечера, для них это интересно и значимо, и тренеры не могли уехать оттуда», - рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Пензенской области Николай Лакодин.

К состязаниям каждое образовательное заведение, участвовавшее в «Школьном лабиринте», подготовило свою команду. Ребятам нужно было пройти определенную дистанцию, отыскав заданные контрольные пункты и опередив соперников.

«Я раньше ходила на танцы, а сейчас мне нравится бегать, искать нужный контрольный пункт, отмечать его и сломя голову бежать на финиш», - отметила участница соревнований Мария Семеняченко.

«Мне надо было найти семь контрольных пунктов. Дистанция была очень легкая, я ее пробежала за десять минут», - поделилась участница соревнований Елизавета Садовникова.

Всем участникам, показавшим лучшее время, вручили ценные призы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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