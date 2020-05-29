Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|20:34
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Спорт

Музей спорта в «Воейкове» посетил олимпийский чемпион

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В музей спорта он зашел в кепке, маске и темных очках, но даже под ними все сразу узнали двукратного олимпийского чемпиона, обладателя золота мировых состязаний, воспитанника пензенского хоккея Александра Кожевникова.

В ходе очередного визита в Пензу спортсмен посетил дворец единоборств «Воейков» и передал в зал олимпийской славы спортивные атрибуты и снимки с автографами.

«Классно, что музей такой исторический, что дети могут прийти и посмотреть. Надо сюда водить школы по любому виду спорта, чтобы у них была гордость за свой город, что такие школы работают. Даже простые классы начнут заниматься хоккеем, баскетболом, прыжками с трамплина», - отметил двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Александр Кожевников.

По словам прославленного чемпиона, каждый подросток должен знать историю пензенского спорта, как родословную своей семьи. Именно с этого начинается стремление к большим победам и путь на пьедесталы почета.

«Страшно, когда дети не знают, потому что мы начинали - мы помнили всех с первой Олимпиады и в любой команде. Играя в «Дизелисте», я знал всех шведов наизусть, я уже не говорю о своих», - пояснил Александр.

Каждое такое пополнение коллекции называют историческим событием. Ведь благодаря символичным акциям на долгие годы сохраняется память о легендарных спортсменах и их невероятных победах.

«Это очень важно для нас, потому что мы хотим, чтобы наш музей был интересным, чтобы он развивался, чтобы хранились артефакты и привлекали всех жителей Пензы посетить наш музей», - рассказал заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

Экспонаты, переданные Александром Кожевниковым, займут почетное место в галерее, посвященной хоккею с шайбой.

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Гость||

Эт чё за Чёрт?как фамилия?

Гость||

Чего он чемпион то?

Гость||

По приему граняка

Гость||

Вроде писали про акробатика какого то- этот?

Имя: Гость
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