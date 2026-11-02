В перинатальном центре появились три новых кувеза-трансформера

В перинатальном центре областной больницы имени Н. Н. Бурденко появились три новых неонатальных кувеза-трансформера. Их используют в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Кувезы создают для недоношенных детей среду, похожую на материнскую утробу, и предназначены для решения ключевых задач.

«Во-первых, это терморегуляция. Глубоко недоношенный новорожденный с экстремально низкой массой тела (до 1 000 граммов) не может сам поддерживать температуру тела, а кувез стабильно ее держит. Во-вторых, это контроль влажности, что предотвращает потерю жидкости через тонкую кожу, что особенно критично при низком весе. В-третьих, прозрачные стенки оберегают ребенка от перепадов температуры, шума, пыли и снижают риск внутрибольничных инфекций», - пояснила заведующая отделением Карина Матюшечкина.

Кувезы оснащены датчиками, которые отслеживают пульс, дыхание, уровень кислорода в крови и температуру тела. Система подает сигнал, если показатели выходят за норму.

Еще одно достоинство нового оборудования - способность за несколько секунд превращаться в открытую реанимационную систему. Новорожденного не нужно забирать из привычной среды для проведения срочных манипуляций.

«Общая стоимость инновационных кувезов составила более 7 млн рублей», - уточнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.