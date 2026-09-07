Пензенцы смогут добраться до Саранска и Кузнецка на «Финисте»

11-13 сентября между Пензенской областью и Мордовией в тестовом режиме будет курсировать современный скорый электропоезд «Финист».

11-го числа состав отправится из Саранска в 17:13, прибудет на Пензу-I в 19:37, тронется отсюда в 19:39 и довезет пассажиров до Кузнецка к 21:17.

12 сентября электропоезд выедет из Кузнецка в 6:50, доберется до Пензы-I в 8:22, отправится отсюда в 8:24 и прибудет в Саранск в 11:00.

Из Саранска в тот же день можно уехать в 11:15 и быть на Пензе-I в 13:42. В 14:24 поезд тронется отсюда и доставит пассажиров в Саранск к 16:59.

13-го числа состав отправится из Саранска в 8:10, привезет людей на Пензу-I в 10:53, выедет отсюда в 10:55 и доберется до Кузнецка к 12:33, уточнили в Башкортостанской ППК.