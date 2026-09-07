8 сентября в Пензе на маршрутах № 33 и 39 изменятся схемы движения

Во вторник, 8 сентября, в Пензе из-за перекрытия участка улицы Максима Горького изменятся схемы движения общественного транспорта.

В этот день с самого утра для укладки финишного слоя асфальтобетона закроют отрезок от Кирова до Володарского.

Изменения коснутся автобусных маршрутов № 33 и 39. При движении в прямом направлении машины будут направляться с улицы Пушкина на Плеханова, Бакунина, Кирова и далее поедут по привычным схемам.

В обратном направлении с улицы Кирова они проследуют по Бакунина, Плеханова, Пушкина и затем как обычно, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области.

Ранее стало известно, что на улице Максима Горького отрегулировали высотное положение люков смотровых колодцев. Всего отремонтировали 116 таких объектов.