На таганаитах у драмтеатра появился ангелочек-купидон

На таганаитах, размещенных около пензенского драмтеатра, как и было обещано, появились ангелочек-купидон и информационная табличка.

Бытует мнение, что камни приносят удачу в любви и семейной жизни, поэтому глава Пензы Олег Денисов ранее предложил всем желающим подходить к композиции и загадывать желания.

Таганаиты появились в Пензе в июле 2006 года по инициативе губернатора Василия Бочкарева. Их привезли с уральских рудников.

Изначально арт-объект находился в сквере Славы. Летом 2020 года, когда там началась реконструкция, камни убрали и отправили на хранение в МУП.

В феврале 2024-го стало известно о решении разместить таганаиты между драмтеатром и зданием бывшего Мясного пассажа на улице Московской, но дело застопорилось. В августе 2026-го в мэрии вернулись к вопросу и оставили идею в силе.