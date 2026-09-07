8 сентября в Пензенской области будет не более +16 градусов

8 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +4...+9 градусов, местами возможен небольшой дождь. Днем ртутные столбики поднимутся до +11...+16, осадки вероятны уже в большинстве районов региона. К ночи на среду прогнозируется снова +4...+9.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, днем его порывы могут усилиться до 15-18 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием циклона; заток более холодной массы приведет к понижению температурного режима.

В старину подмечали: холодное утро 8 сентября - к ранней зиме.