Срок выплаты алиментов детям захотели продлить

Общество

Срок выплаты алиментов детям захотели продлить
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В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается выплачивать детям алименты до достижения ими 23 лет. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения хотят внести в Семейный кодекс РФ. «Родители обязаны содержать своих трудоспособных совершеннолетних детей не старше 23 лет, обучающихся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», - говорится в законопроекте.

По мнению авторов инициативы, существующая обязанность выплачивать алименты детям до 18 лет ставит студентов-очников «в крайне уязвимое положение». Если они начнут работать, это моментально скажется на их успеваемости. Что касается стипендии, то ее размер ниже прожиточного минимума и не может покрыть базовые потребности.

«Отсутствие алиментов от одного из родителей создает критическое финансовое состояние для семьи, так как расходы на ребенка фактически не уменьшаются, а полностью ложатся на плечи второго родителя учащегося», - подчеркнули авторы законопроекта.

Если документ примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.

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