В минздраве рассказали, как спастись от «текстовой шеи»

Пользователи смартфонов часто жалуются на чувство тяжести и боли в шейном отделе позвоночника. Врачи называют это «текстовой шеей» или «цифровым сколиозом», объяснили в Минздраве Пензенской области.

Когда человек наклоняет голову всего на 15 градусов, нагрузка на шею увеличивается на 12-14 кг, а при наклоне в 45-60 градусов (положение, при котором смотрят в экран) - до 20-27 кг.

Врачи назвали такую нагрузку эквивалентной весу маленького ребенка.

«Представьте, что вы ходите весь день с 5-летним малышом на шее. Звучит дико, но именно это происходит с вашим позвоночником», - предупредили медики.

Чтобы спасти спину, специалисты посоветовали держать смартфон на уровне глаз. Тогда вес головы нормально распределится, а нагрузка на позвоночник снизится до оптимальных 4-5 кг.