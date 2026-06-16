В минздраве рассказали, как спастись от «текстовой шеи»

Общество

В минздраве рассказали, как спастись от «текстовой шеи»
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Пользователи смартфонов часто жалуются на чувство тяжести и боли в шейном отделе позвоночника. Врачи называют это «текстовой шеей» или «цифровым сколиозом», объяснили в Минздраве Пензенской области.

Когда человек наклоняет голову всего на 15 градусов, нагрузка на шею увеличивается на 12-14 кг, а при наклоне в 45-60 градусов (положение, при котором смотрят в экран) - до 20-27 кг.

Врачи назвали такую нагрузку эквивалентной весу маленького ребенка.

В минздраве рассказали, как спастись от «текстовой шеи»

«Представьте, что вы ходите весь день с 5-летним малышом на шее. Звучит дико, но именно это происходит с вашим позвоночником», - предупредили медики.

Чтобы спасти спину, специалисты посоветовали держать смартфон на уровне глаз. Тогда вес головы нормально распределится, а нагрузка на позвоночник снизится до оптимальных 4-5 кг.

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