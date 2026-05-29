Россиян хотят защитить от мошенников с помощью «красной кнопки»

Россиян предложили снабдить «красной кнопкой», чтобы они могли оперативно сообщить о мошеннической атаке. Ее хотят добавить на сайт госуслуг, в мессенджер МАХ и банковские приложения.

Такое положение содержится в поправках ко второму чтению пакета мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Документ размещен в электронной базе Госдумы РФ.

Новый механизм позволит оперативно информировать о любых подозрительных транзакциях, чтобы как можно быстрее останавливать перечисление средств и отключать номера, задействованные в схеме аферистов.

По мнению авторов инициативы, внедрение «красной кнопки» поможет снизить число ИТ-преступлений.

Ранее сообщалось, что по итогам 4 месяцев 2026 года в Пензенской области число зарегистрированных случаев мошенничества уменьшилось на 14,5%. Такой результат достигнут в том числе за счет профилактической работы с населением.

