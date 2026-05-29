В регионе прошла тренировка по ликвидации очага холеры

В медучреждениях Пензенской области прошли оперативно-тактические учения по выявлению и ликвидации очага холеры. По легенде, заболел 26-летний бессоновец, вернувшийся из жаркой страны.

Он обратился в районную больницу. Врач, осмотрев мужчину, заподозрил холеру и передал информацию в областной клинический центр спецвидов медпомощи (известен у пензенцев как больница КИМ). Медик учел анамнез и состояние пациента и вызвал скорую помощь для его доставки к специалистам.

«Дальше события развивались стремительно. Учитывая состояние и риск обезвоживания, пациента госпитализировали сразу, минуя приемное отделение, чтобы исключить контакт с другими людьми», - рассказали в региональном минздраве.

Параллельно развернулась дезинфекция помещений, для этого задействовали специальную команду. Кроме того, врачи приняли меры, чтобы предотвратить контакт пациента с персоналом и посетителями и минимизировать риск дальнейшего распространения холеры.

«Медицинские работники продемонстрировали свои навыки забора и обработки образцов, используя стерильные колбы и контейнеры для сбора потенциально заразных материалов. Были предусмотрены алгоритмы маршрутизации изоляции, включая размещение пациентов в специализированных боксах», - сообщила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева.

На сегодняшний день холера - самое актуальное заболевание из особо опасных. В Пензенской области есть риск завоза этой инфекции из регионов и стран с теплым климатом.

Основные симптомы заболевания - рвота и ярко выраженная диарея, быстро приводящие к обезвоживанию организма. При этом у пациентов отсутствует температура. Холера передается тремя путями: через воду, пищу и при контакте с больным.