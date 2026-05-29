Православных пензенцев ждут на празднование Дня Святой Троицы

30 и 31 мая в Пензенской области пройдут богослужения, приуроченные ко Дню Святой Троицы - одному из 12 основных праздников Русской православной церкви.

30-го числа - Троицкая родительская суббота, когда поминают усопших. В этот день службы состоятся повсеместно. Архиерейская Божественная литургия будет проводиться с 8:00 в Митрофановском храме Пензы (ул. Водопьянова, 19).

В 17:00 в Спасском кафедральном соборе начнется всенощное бдение.

31 мая, в День Святой Троицы, именуемый также Пятидесятницей, прихожан ждут на богослужения во всех храмах региона. Митрополит Серафим возглавит литургию в Троицком женском монастыре Пензы (ул. Кирова, 25). Начало в 8:00.

«В День Святой Троицы христиане вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло спустя 50 дней после Воскресения Христова. После сошествия Святого Духа апостолы стали говорить на самых разных наречиях, и проповедь о воскресшем Христе звучала для каждого из слушателей на его родном языке. Сошествие Святого Духа и многоязычная проповедь апостолов стали днем рождения Церкви», - объяснили в епархии.