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В стране и мире

В России начал работу реестр электронных повесток в армию

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В России с пятницы, 1 ноября, начал работу реестр электронных повесток в армию. Согласно постановлению правительства, в стране стартовал второй этап внедрения Единого реестра воинского учета.

Первый этап, согласно документу, проходил с 27 апреля по 31 октября - в его ходе Минцифры должно было создать систему по специальному техническому заданию и передать ее Минобороны. Военное ведомство, в свою очередь, должно было загружать в него данные о военнообязанных.

Второй этап предполагает, что реестр считается заработавшим. Однако в сентябре в Минцифры сообщали, что Единый реестр воинского учета сможет начать работу только с 2025 года.

В России 1 сентября начался осенний призыв в армию. Весенний призыв 2024 года стал последним «нецифровым призывом» в стране.

Как сообщал депутат Андрей Картаполов, в осенний призыв могут приходить бумажные и электронные повестки, пока реестр воинского учета находится в тестовом режиме.

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Источник — lenta.ru
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