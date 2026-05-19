20 мая в нескольких микрорайонах Пензы отключат свет

В среду, 20 мая, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, Маньчжурии, в микрорайонах КПД и Автодром Вираж, СНТ «Поляна», а также отдельные дома на Набережной реки Мойки и Ладожской.

С 8:30 до 12:00 без света останутся участки: 1-5, 9-17, 19-28, 30, 32-46, 48, 50, 53-58, 62-78, 80-91, 93-103, 105-111, 113-116, 118-121, 123, 124, 126-129, 131, 132, 134, 135, 137, 139-141, 143-148, 150-160, 162, 163 в СНТ «Поляна».

С 8:30 до 16:30:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47;

- ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18;

- ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26;

- ул. Коробкова, 1-19, 21;

- ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32;

- ул. Луговая, 48;

- 1-й Луговой пр-д, 2а;

- ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21;

- ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15;

- ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные);

- ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19;

- ул. Перекоп, 1а;

- ул. Ладожская, 142, 144, 146.

С 9:00 до 15:00 ресурс не будут подавать на Володарского, 63 и 65, и Московскую, 82, с 9:00 до 16:00 - в дома № 1а на набережной реки Суры, № 12 на Насосной, № 5 и 7 на Саранской, а С 9:00 до 16:30 - на улицу Набережная реки Мойки, 39.

С 13:00 до 15:30 электроснабжение приостановят по адресам:

- Арбеково-5, 2-я очередь, стр.: 29, 61, 67, 71, 73, 75, 80, 97, 100, 103, 105, 108, 112, 113, 117, 130, 139, 140, 153, 157, 163, 178, 192, 197, 199, 206, 215, 221, 222, 224, 230, 261;

- ул. Большая Арбековская, 16, 18, 24, 26, 38, стр.: 82, 85;

- ул. Виражная, 6, 13, 15,19, 21, 24/15, 25, 27, к/н 313, з/у 8;

- Кленовый пер., 3-6, 8-11;

- Кленовый бульвар, 1а, 1Б, 2а, 2Б, 5-9 (нечетные), 12, 18-36 (четные), 42, уч. 193, стр. 194;

- ул. Радужная, 5, 7, 9а, 11, 21, 23, 23а, 25, 25а, стр. 27, 31, 31а, 33, 38, 40, стр. 42, 44, стр. 741, з/у 20;

- Радужный пр-д, 3-14, 17, 17а;

- ул. Рябиновая, 3, 5, 9, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, стр. 160, з/у 14а;

- Рябиновый пер., 1, 2, 2а, 4, 8-11;

- Рябиновый пр-д, 3, 8, 11, 12, 14, 16-21, 23, 28, стр. 146;

- ул. Сиреневая/Радужная, 28/3;

- ул. Сиреневая, 3а, 8, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 20а, 24, 26, 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 40, 42, 44, стр. 45, 46, 52, 52а, стр.: 90, 91, 214, 220.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.