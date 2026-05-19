В Засечном на 3 дня ограничат движение транспорта

В Засечном будет ограничено движение транспорта по дорогам общего пользования с 6:00 22 мая по 23:59 24-го числа. Об этом предупредили в областном минстрое.

Водителям предстоит учесть сложности с проездом в Спутнике:

- по Прибрежному бульвару - от поворота с Радужной до перекрестка с Алой;

- по Алой - от Прибрежного бульвара до перекрестка с Олимпийской;

- по Олимпийской - в сторону Шоссейного проезда до Т-образного перекрестка со светофорным регулированием.

С 22 по 25 мая в регионе пройдет всероссийский гидроавиаслет «Крылья Спутника - 2026». Основные события запланированы в Засечном 23-го числа, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.