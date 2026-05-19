Стало известно о вреде сочетания мяса с сыром и чая с молоком

Полезные продукты могут терять свои свойства, если их неправильно сочетать, рассказала диетолог Елена Хохлова.

Самый распространенный пример - чай с молоком. В черном чае содержатся антиоксиданты-катехины, важные для сердечно-сосудистой системы, но молочный белок казеин может связывать эти вещества и снижать их усвоение. Поэтому лучше пить чай без молока или дополнять его растительными аналогами.

«Не самым удачным сочетанием считаются каши с апельсиновым соком. Кислая среда может замедлять переваривание крахмала, что у чувствительных людей способно вызывать тяжесть и вздутие. Особенно это касается овсяной, перловой и пшенной каш. Рекомендуется употреблять сок отдельно от основного приема пищи либо выбирать менее кислые варианты», - указала врач в беседе с изданием «Известия».

Сочетание мяса с сыром тоже может навредить организму. Оба продукта отличаются богатым содержанием жиров и белков. Если их употреблять одновременно, нагрузка на желудочно-кишечный тракт возрастет. Перевариванию помогут овощи и зелень.

Также лучше не употреблять вместе яйца и слабосоленую рыбу. По словам Елены Хохловой, содержащаяся в рыбе тиаминаза может разрушить витамин В1, необходимый для обмена веществ и нервной системы. От сочетания этих продуктов лучше отказаться людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Ваша тарелка - это настоящая химическая лаборатория, где каждый ингредиент может как усилить пользу другого, так и свести ее к минимуму», - отметила диетолог.

