19 мая в Пензенской области обещают +31 градус

Во вторник, 19 мая, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +12...+17 градусов, осадков не прогнозируется.

Днем воздух прогреется до +26...+31. В ночь на среду будет +12...+17 градусов, без осадков.

19 мая - Иов Горошник. На Руси верили: большая роса и ясный день на Иова - к урожаю огурцов и хорошей погоде. Отсутствие росы считали предупреждением о предстоящем дожде.

