В Пензе рекламу с изображением девушки в белье сочли пристойной

В Пензенском УФАС рекламу с изображением девушки в нижнем белье признали соответствующей нормам морали.

В управление поступило обращение по поводу баннера, размещенного на улице Бакунина неподалеку от образовательного учреждения.

Ведомству необходимо было изучить его на предмет пристойности.

«Экспертный совет пришел к выводу, что изображение в рекламе девушки в нижнем белье не имеет непристойного смысла, не оскорбляет чувств граждан, не нарушает общепринятые нормы морали, гуманности, нравственности», - отметили в УФАС.

В то же время рекламодателю рекомендовали при распространении подобных материалов учитывать место расположения конструкций.