Губернатор рассказал о капремонте областного центра реабилитации

В Пензе идет капитальный ремонт областного центра реабилитации на улице Окружной. На него выделили из бюджета более 160 миллионов рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Общая площадь ремонта составит свыше 2 тысяч квадратных метров. Уже утеплили фасад здания, модернизировали системы отопления и электроснабжения. Сейчас монтируются панели, идут обновление кровли и отделка помещений.

«Главная задача - не просто привести в порядок здание, а вывести центр на более высокий профессиональный уровень и поднять качество услуг, в том числе для участников специальной военной операции и впервые - для молодых инвалидов», - пояснил глава региона в своем канале в МАХ.

В центре откроют трудовые мастерские, организуют занятия по ведению быта и адаптивным видам спорта, тренинги по выбору профессии, созданию бизнес-проектов и развитию творчества, будут проводить встречи с интересными людьми.

«Завершить ремонт планируем в этом году, а со следующего года центр реабилитации заработает в новом формате», - уточнил Олег Мельниченко.