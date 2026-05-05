Губернатор рассказал о капремонте областного центра реабилитации

Общество

Губернатор рассказал о капремонте областного центра реабилитации
Печать
Max

В Пензе идет капитальный ремонт областного центра реабилитации на улице Окружной. На него выделили из бюджета более 160 миллионов рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Общая площадь ремонта составит свыше 2 тысяч квадратных метров. Уже утеплили фасад здания, модернизировали системы отопления и электроснабжения. Сейчас монтируются панели, идут обновление кровли и отделка помещений.

Губернатор рассказал о капремонте областного центра реабилитации

«Главная задача - не просто привести в порядок здание, а вывести центр на более высокий профессиональный уровень и поднять качество услуг, в том числе для участников специальной военной операции и впервые - для молодых инвалидов», - пояснил глава региона в своем канале в МАХ.

В центре откроют трудовые мастерские, организуют занятия по ведению быта и адаптивным видам спорта, тренинги по выбору профессии, созданию бизнес-проектов и развитию творчества, будут проводить встречи с интересными людьми.

Губернатор рассказал о капремонте областного центра реабилитации

«Завершить ремонт планируем в этом году, а со следующего года центр реабилитации заработает в новом формате», - уточнил Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
реабилитация инвалид ремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!