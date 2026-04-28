Появились кадры с места серьезного пожара в Засечном

Появились кадры с места серьезного пожара в Засечном
В Сети опубликовали кадры последствий пожара в развлекательном центре на улице Радужной в Засечном, который произошел в понедельник, 27 апреля.

Из-за огня пострадала крыша здания, в некоторых местах она рухнула.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 15:34. Для ликвидации пламени привлекли 81 человека и 19 единиц техники.

К моменту прибытия пожарных подразделений кровля полыхала открытым огнем. Гостей заведения эвакуировала администрация.

В 18:54 пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет.

