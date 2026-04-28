В майские праздники к охране порядка в регионе привлекут 1 500 полицейских

Общество

Печать
Max

В майские праздники порядок в Пензенской области будут охранять более 1 500 сотрудников органов внутренних дел и 120 росгвардейцев.

Им окажут поддержку 900 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие порядка 150 000 жителей региона. Правоохранители организуют досмотр граждан в местах событий, в этом им помогут ручные и стационарные металлодетекторы.

«Сотрудниками Госавтоинспекции особое внимание будет уделено подъездным путям, пешеходным маршрутам и местам стоянки автотранспорта, расположенным вблизи мест проведения мероприятий», - сообщили в региональном УМВД РФ.

В этом году пензенцы отдохнут на майские праздники суммарно 6 дней: 1, 2 и 3-го числа, а также 9, 10 и 11-го.

В День Победы в областном центре организуют концерты, авиашоу, праздничные ярмарки, а также салют.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
полиция праздник победа
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!