Расширен список профессий для альтернативной службы

Расширен список профессий для альтернативной службы
Глава Минтруда России Антон Котяков подписал приказ о расширении перечня работ, профессий и должностей для прохождения альтернативной службы. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В обновленный список вошли 363 профессии. Для сравнения: в 2025-м их было 266.

Согласно документу, призывники могут служить инженерами-программистами по технической защите и инженерами - системными программистами; инженерами-таксаторами (специалист-лесоустроитель, который занимается оценкой лесных массивов); торакальными и челюстно-лицевыми хирургами; медсестрами или медбратьями, медицинскими дезинфекторами, медицинскими микробиологами, врачами по лечебной физкультуре, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, спортивной медицине и общей гигиене.

В перечень вошли такие творческие профессии, как артист мимического ансамбля и балета цирка, костюмер, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества.

Также в списке зоолог и няня.

Расширился и перечень организаций, где можно пройти альтернативную службу, - с 1 798 до 1 927 позиций. Призывники могут отправиться в лесничества, психоневрологические диспансеры, школы-интернаты, а также учреждения культуры, театры и музеи.

