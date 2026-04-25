Жителям сел Пензенской области будут выдавать наличные в магазинах

Жителям сел Пензенской области будут выдавать наличные в магазинах
В Пензенской области предприниматели смогут оказывать населению услуги платежных банковских агентов. Соответствующий законопроект утвердили на сессии регионального Заксобра в пятницу, 24 апреля.

В первую очередь речь идет о жителях сельской местности.

«Это услуги банковских платежных агентов по принятию от граждан наличных денег и внесению их на банковские счета через объекты стационарной торговли. Аналогичные изменения уже приняты в 32 регионах РФ», - пояснил врио министра экономического развития и промышленности региона Роман Трялин.

Услуга особенно будет востребована в населенных пунктах, где нет банкоматов в шаговой доступности.

Изменения вступят в силу 1 января 2027 года.

