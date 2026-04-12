В клиническую больницу № 6 закупили стерилизаторы

В центральном стерилизационном отделении клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина установили 3 новых паровых стерилизатора. Их приобрели за счет областного бюджета.

Устройства - Балтстер Б-700-Д1 и ГП-560-2 (ТЗ МОИ) - произведены в России.

Их ввели в эксплуатацию после ремонта в отделении.

«Стерилизация медоборудования - ключевой элемент безопасности пациентов и эффективности хирургического лечения. Новые аппараты оснащены автоматической системой управления, что обеспечивает полное уничтожение бактерий, вирусов и спор, гарантируя максимальную чистоту инструментария и перевязочного материала», - сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Автоматизация процессов увеличит пропускную способность операционной службы: она облегчила работу персонала и повысила скорость обработки инструментов.