На «Госуслугах» принимают заявления от желающих стать космонавтами

Роскосмос открыл на портале «Госуслуги» прием заявлений в отряд космонавтов, сообщило Минцифры России 12 апреля. Подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня.

Среди требований к будущим космонавтам - гражданство РФ, возраст до 35 лет, вес 50-90 кг, рост 150-190 см, высшее образование (специалитет или магистратура) из утвержденного перечня и стаж работы по специальности не менее 3 лет, владение английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком.

Кандидат должен иметь отличное здоровье, высокую физическую выносливость и психическую устойчивость.

Чтобы принять участие в заочном отборе, нужно подать заявление на портале «Госуслуги», пройти медосмотр и отправить медицинские документы. При поступлении приглашения на очный отбор, потребуется прибыть в Центр подготовки космонавтов, чтобы еще раз пройти медобследование, затем - собеседование, сдать нормативы физподготовки и тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации.

После этого межведомственная комиссия вынесет решение. «Если успешно пройдете отбор, останется заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам», - подытожили в Минцифры.