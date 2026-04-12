Чат-бот «Карта убежищ Пензенской области» включен в белый список

Общество

Печать
Max

Чат‑бот в MAX «Карта убежищ Пензенской области», созданный для повышения безопасности жителей региона, остается доступным даже при ограничении интернета, сообщили в областном правительстве.

Он, как и «Яндекс Карты», входит в белый список сервисов.

Чат-бот по геолокации пользователя выдает адреса 5 ближайших укрытий и показывает их расположение на интерактивной карте.

«В перспективе в чат-бот будут добавлены инструкции по действиям при сигнале «Воздушная опасность», рассылка экстренных оповещений, детализация данных (вместимость, статус доступности, оснащение укрытий), обратная связь (сообщения о проблемах с укрытиями или работой чат‑бота), мультиплатформенность (доступ в веб‑версии и в виде мобильного приложения) и персонализация (сохранение «избранных» укрытий и уведомления по геолокации)», - перечислили в правительстве.

Чат-бот «Карта убежищ Пензенской области» в MAX: @shelter_penza_bot.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спецоперация режим убежище
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!