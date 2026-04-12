13 апреля в Пензенской области местами снова пройдет дождь

В понедельник, 13 апреля, Пензенская область продолжит находиться под преобладающем влиянием циклонических вихрей южного происхождения. На территории региона будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на понедельник термометры покажут 0...+5 градусов. В большинстве районов ожидается небольшой дождь.

Днем будет +6...+11. В ночь на вторник в прогнозе +1...+6, дождь.

В народном календаре 13 апреля - Ипатий Чудотворец. В народе подмечали: если с утра в этот день моросит, то и лето будет дождливым.