Развеян миф о длительном хранении пасхального кулича

Диетолог Нурия Дианова назвала опасным заблуждением мнение о том, что пасхальный кулич может храниться неделями и не испортиться.

«Срок жизни кулича напрямую зависит от температурного режима и влажности. Поскольку в его составе много «тяжелых» компонентов (яиц, сливочного масла и сахара), он является прекрасной питательной средой для микроорганизмов», - предупредила специалист в интервью изданию «Газета.ru».

При комнатной температуре не выше +20 градусов кулич можно хранить не более 3 дней. Важно беречь праздничную выпечку от прямых солнечных лучей и влаги.

В холодильнике допустимо хранить кулич до 7 дней. Однако важно помнить: рыхлое тесто быстро впитывает посторонние запахи. Диетолог посоветовала накрыть выпечку пленкой или поместить ее в герметичный контейнер.

Также излишки праздничного угощения можно заморозить. Для этого лучше разделить кулич на порции по 50 г и обернуть каждую отдельно. Так кулич хранится несколько месяцев.

Пасхальная выпечка - хорошая среда для размножения плесени, вырабатывающей микротоксины, а также кишечной палочки. Она может испортиться и от нарушения товарного соседства в магазинах, когда куличи стоят на палетах рядом с немытыми овощами и фруктами.

Специалист подчеркнула: употребление испорченной выпечки особенно опасно для детей, беременных женщин, пациентов с онкологией.