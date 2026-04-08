Опубликован график отключений света в Пензе 9 апреля

В четверг, 9 апреля, в Пензе в некоторых домах на Барковке, Бугровке, в Маньчжурии, Сосновке, Терновке, на пр. Строителей и ул. Лядова отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Д. Бедного, 20а; 2-й пр-д Д. Бедного, 21; ул. Казанская; ул. Ново-Казанская; ул. Перовской, 2, 2а, 2Б; ул. Рязанская, 13, 15.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Донецкая, 1-30, 34, 36; ул. Ивановская, 1, 3, 4, 6-12, 14-32 (четные), 54; ул. Красноярская, 1-70, 72-86 (четные); ул. Новый Порядок, 1-7; ул. Романовка, 1, 3, 3а, 5, 5а, 5в, 23-45 (нечетные); ул. Ростовская, 78/34, 78а, 80-94 (четные), 97-119 (нечетные), з/у 107а; ул. Уфимская, 3, 5-26, 28, 30, 32; пр-д Уфимский, 1, 3-10; ул. Челябинская, 16а, 18, 20-25, 27;

- ул. Добролюбова, 1, 1Б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 7-27, 27а, 29-31, 33-50, 52-64, 66-68, 70, 72, 74, 76, 94, к/н 1310, з/у № 11а; пр-д Добролюбова, 1, 1а, 1в, 3, 4, 5, 6, 6Б, 11в; ул. Пилотная, 3-15, 19, 19а, 21, 25, 27, 41Б; ул. Садовое Кольцо, 17г, 17д; ул. Сосновка, 1а;

- пр. Строителей, 71; ул. Лядова, 34, 44, 46, 42а.

С 9:00 до 16:30:

- СНТ Железнодорожник; СНТ Весна, 1-17, 19-22, 25-27, 29, 30, 32, 33-47, 49, 52, 54-61, 63, 64, 66-71, 74, 75, 326, уч. 18; СНТ Железнодорожник (Барковка).

С 13:00 до 15:30:

- ул. Громова, 50; ул. Есенина, 30Б, 32; ул. Красноармейская, 64, 66, 68-94, 96-106, 108-113, 115-124, 126; ул. Огарева, 115, 115а, 117-136, 138, 140; 3-й пр-д Огарева, 2, 2Б, 4-17, 19, 19а, 21; ул. Островского, 98, 98а, 100, 102, 104-112, 114-145, 148-152, 154-171, 173, 175, 177, 179а; ул. Полярная, 21; 1-й пр-д Полярный, 3-9, 12-14, 16, 17, 23, 25, 27, 29; 2-й Средний пр-д, 27, 29-42; ул. Средняя, 71.