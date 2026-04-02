Опубликован график выплаты детских пособий в апреле

В апреле первые социальные выплаты придут 3-го числа, сообщили в Отделении СФР по Пензенской области.
В этот день родителям поступит:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки;
- пособие по уходу за детьми до полутора лет (неработающим родителям).
Также 3 апреля жители области получат ежемесячную выплату из материнского капитала.
8-го числа работающим родителям перечислят пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
«Зачисление средств на счета получателей через кредитные организации производится не позднее следующего дня. Выплаты перечисляют в течение всего дня», - рассказали в Соцфонде.
Ранее обнародовали график выплат пенсий в апреле.