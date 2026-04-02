Опубликован график выплаты детских пособий в апреле

В апреле первые социальные выплаты придут 3-го числа, сообщили в Отделении СФР по Пензенской области.

В этот день родителям поступит:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет;

- пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки;

- пособие по уходу за детьми до полутора лет (неработающим родителям).

Также 3 апреля жители области получат ежемесячную выплату из материнского капитала.

8-го числа работающим родителям перечислят пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

«Зачисление средств на счета получателей через кредитные организации производится не позднее следующего дня. Выплаты перечисляют в течение всего дня», - рассказали в Соцфонде.

Ранее обнародовали график выплат пенсий в апреле.